2020-06-27T02:33:26+03:00
В мире

Илон Маск обозвал владельца Amazon «подражателем»

Так основатель Tesla и SpaceX отреагировал на объявление Безоса
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон МаскОснователь компаний Tesla и SpaceX Илон МаскФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Американский предприниматель и изобретатель Илон Маск обозвал самого богатого человека в мире «подражателем». Так основатель компаний Tesla и SpaceX отреагировал на новость о том, что принадлежащая Бэзосу корпорация Amazon приобрела стартап беспилотных автомобилей Zoox за 1,2 миллиарда долларов.

«Джефф Безос подражатель. Ха-ха», - написал Илон Маск на своей странице в Twitter, проиллюстрировав свое сообщение ссылкой на сообщение издания Financial Times о покупке стартапа Zoox компанией Amazon.

Напомним, как писал сайт kp.ru, компания Tesla начала выпуск беспилотных автомобилей одной из первых в мире. Однако, несмотря на то, что машины оборудованы системой искусственного интеллекта, производитель призывает водителей никогда не выпускать руль из рук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты: Tesla Roadster Илона Маска больше года в космосе не протянет

Ученые прикинули судьбу космического электромобиля Tesla Roadster - Илон Маск отправил его в сторону Марса в ночь на 7 февраля 2018 года на своей новой тяжелой ракете Falcon Heavy. И как выразился, отправил «ради смеха», чтобы не брать на борт скучные объекты - кусок бетона или стальную болванку, обычно имитирующие полезную нагрузку (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Меркель призвала Европу задуматься о жизни без помощи США
Иран отправит «черные ящики» сбитого над Тегераном украинского «Боинга» во Францию
В Ливии заявили об участии иностранных наемников в захвате нефтяного месторождения
Житель Прикарпатья отдал Зеленскому свои сапоги
Илон Маск обозвал владельца Amazon «подражателем»
Минтруд не поддержал идею выплат на детей 16 и 17 лет
Вирусолог рассказал о влиянии жары на коронавирус
Режиссер Ливнев о деле Серебренникова: «То, что людей не посадили – это приятная история»
«У вас всё получится»: Президент России обратился к выпускникам 2020 года
В Буэнос-Айресе ужесточили карантин из-за коронавируса
Из-за наводнений в Сербии объявили режим стихийного бедствия
«Мы справимся»: Трамп заявил, что до победы над коронавирусом в США осталось «немного поработать»
В Москве за сутки умерли 20 пациентов с коронавирусом
Гимнастка Маргарита Мамун сфотографировалась в купальнике и вызвала зависть фанатов
Ростуризм опубликовал действующие ограничения по въезду в зарубежные страны
С 1 июля туризм запускается в 67 российских регионах
Видео сопровождения самолета-разведчика США над Черным морем опубликовало Минобороны