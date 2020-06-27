2020-06-27T16:47:40+03:00
Политика

Россия выигрывает у Украины войну на фронте реформ, признал Саакашвили

Политик заявил, что что российские власти гораздо больше слушают бизнес
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава украинского Исполнительного комитета реформ незалежной Михаил Саакашвили.Глава украинского Исполнительного комитета реформ незалежной Михаил Саакашвили.Фото: REUTERS
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Россия опередила Украину в проведении экономических реформ. Такое заявление сделал глава украинского Исполнительного комитета реформ незалежной Михаил Саакашвили.

По словам политика, Россия выигрывает у Украины войну на фронте реформ, в том числе ушла «далеко-далеко вперед» по дерегуляции, по налоговой системе, а российские власти гораздо больше слушают бизнес, чем украинские.

«В России есть много вещей, которые мы пытаемся исправить на Украине, которые там решаются гораздо быстрее и успешнее, чем у нас», - передает слова Саакашвили украинское издание «Обозреватель».

Напомним, ранее Саакашвили заявил об отсутствии государства на Украине. По его словам, украинские чиновники преследуют собственные интересы. Более того, глава Исполнительного комитета реформ сравнил их с домашними животными, которыми имплантирован компьютерный чип. Ситуацию же в экономике незалежной, по мнению политика, испортила не только пандемия коронавируса, но и бюрократия страны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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