2020-06-27T20:29:16+03:00
В мире

В Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕС

Гава МИД ФРГ рассказал о последствиях возникновения второй волны пандемии коронавируса
Елена ГИЛЬМАНОВА
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В Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕСВ Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕСФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Возникновение второй волны пандемии коронавирусной инфекции может привести к повторному закрытие границ внутри Шенгенской зоны и Европейского союза. Такое мнение высказал Хайко Маас.

По его словам, это произойдёт в зависимости от соотношения количества заболевших в разных странах. «Не исключено, что придется вновь закрыть границы, если в каком-нибудь регионе ЕС будет существенно больше инфицированных, чем в других», - заявил глава МИД ФРГ в интервью агентству DPA.

Напомним, большинство стран Европейского союза открыли свои границы для стран внутри ЕС в июне. На данный момент европейские специалисты обсуждают два потенциальных перечня государств мира, гражданам которых будет разрешен въезд в Шенгенскую зону с 1 июля. В оба перечня включены Китай, Вьетнам, Куба и Уганда, но в список не входят Россия, Соединённые Штаты и Бразилия в связи с эпидемиологической ситуацией в странах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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