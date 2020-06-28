Полиция Глазго назвала имя напавшего на людей в приюте для мигрантов
Шотландская полиция установила личность мужчины, который в пятницу напал с ножом на людей гостинице Park Inn в центре Глазго, где сейчас проживают попросившие убежища мигранты.
Нападавшим оказался 28-летний выходец из Судана по имени Бадреддин Абдалла Адам. Об этом сообщила полиция страны, уточнив, что преступник скончался в результате ранений, полученных при попытке сотрудников правоохранительных органов его нейтрализовать.
Напомним, как писал сайт kp.ru, нападение произошло после полудня 26 июня. Мужчина с ножом напал на обитателей отеля Park Inn, который временно стал приютом для беженцев из разных стран, ожидающих решения властей Великобритании.
В результате три человека были убиты, ещё шестеро, включая офицера полиции, госпитализированы с ножевыми ранениями. Мотивы нападавшего пока непонятны.
В центре Глазго ранены несколько человек.
ИСТОЧНИК KP.RU