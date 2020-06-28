2020-06-28T00:42:48+03:00
Происшествия

Полиция Глазго назвала имя напавшего на людей в приюте для мигрантов

Преступником оказался 28-летний выходец из Судана
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Мужчина с ножом напал на людей на территории отеля «Парк инн»Мужчина с ножом напал на людей на территории отеля «Парк инн»Фото: REUTERS
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Шотландская полиция установила личность мужчины, который в пятницу напал с ножом на людей гостинице Park Inn в центре Глазго, где сейчас проживают попросившие убежища мигранты.

Нападавшим оказался 28-летний выходец из Судана по имени Бадреддин Абдалла Адам. Об этом сообщила полиция страны, уточнив, что преступник скончался в результате ранений, полученных при попытке сотрудников правоохранительных органов его нейтрализовать.

Напомним, как писал сайт kp.ru, нападение произошло после полудня 26 июня. Мужчина с ножом напал на обитателей отеля Park Inn, который временно стал приютом для беженцев из разных стран, ожидающих решения властей Великобритании.

В результате три человека были убиты, ещё шестеро, включая офицера полиции, госпитализированы с ножевыми ранениями. Мотивы нападавшего пока непонятны.

В центре Глазго ранены несколько человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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