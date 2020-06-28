Белый дом: Трамп ничего не знал об обвинениях NYT в адрес России

28 Июнь 2020 2020-06-28T02:24:04+03:00

Вашингтонская администрация опровергла заявление газеты о том, что президент США ознакомлен с данными разведки

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Президент США Дональд Трамп не был ознакомлен с данными американской разведки, на которые ссылается в своей статье об Афганистане и России газета The New York Times. С таким заявлением выступила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, опровергая изложенную в публикации информацию о том, что выводы разведки были представлены главе государства еще «несколько месяцев назад».

Макинэни отметила, что президентская администрация «получает тысячи отчетов разведки в день, и они подвергаются строгому анализу». Подчеркнув, что «Белый дом обычно не комментирует утверждения в отношении разведывательной деятельности или внутренние обсуждения», она сообщила, что ни президент, ни вице-президент не были проинформированы» о том, что российские спецслужбы якобы предлагали афганским боевикам вознаграждение за атаки на американских военных, как утверждал автор скандальной статьи.

Ар словам Макинэни, это говорит «о неточности материала NYT, ошибочно предположившей, что президент Трамп был проинформирован по этому вопросу», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее сообщалось, что статья спровоцировала угрозы в адрес российских дипломатов.

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ИСТОЧНИК KP.RU