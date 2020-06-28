2020-06-28T10:43:10+03:00
В мире

Староста района в Праге назвал виной России снос памятника Коневу

Коларж заявил, что снес памятник исключительно из-за действий Москвы и угроз от чехов
Ксения АНУФРИЕВА
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Староста района в Праге назвал виной России снос памятника КоневуСтароста района в Праге назвал виной России снос памятника КоневуФото: REUTERS
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Инициатор сноса памятника советскому маршалу Ивану Коневу, глава округа Прага-6 Ондржей Коларж заявил, что в сносе монумента виновата Россия. В интервью изданию Parlamentni listy политик сказал, что «если бы Москва не начала то, что начала, памятник стоял бы на месте».

- Мы не ставили себе задачу снести Конева. Совсем нет. Сначала мы сказали русским, что отдадим памятник им, чтобы он стоял в посольстве, в безопасности. В ответ они несколько раз заявили, что это только наша обязанность – охранять памятник. Чтобы уберечь статую от вандалов, на ней разместили таблички, - объяснил Ондржей Коларж, не указав, каким именно образом такие таблички, содержащие спекуляции на тему участия Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию, помогли бы уберечь памятник от вандалов.

Такие действия старосты вызвали критику со стороны российских властей. Коларжа, в свою очередь, возмутили замечания России. Он отметил, что в ответ пригрозил «отправить Конева на металлолом».

- Сразу после этого всплыла информацию об участии деда с гестапо, начались угрозы от жителей Чехии, у памятника Коневу в защиту монумента начались акции. Мы не хотели такого резонанса и решили просто убрать памятник, - сказал чиновник.

Он добавил, что его огорчили осуждения снова памятника со стороны чешского президента и премьер-министра, но жители чешских деревень якобы его поблагодарили.

Напомним, что ранее староста района Прага-6 даже пожаловался на Россию руководителю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Коларж написал главе Еврокомиссии заявление, в котором указал, что власти города имели полное право отстранить монумент, поскольку он является собственностью муниципалитета и Прага может распоряжаться им как хочет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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