2020-06-28T11:28:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей

Премьер-министр пописал соответствующее постановление 28 июня
Ксения АНУФРИЕВА
Поделиться:
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслейПассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслейФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Глава российского правительства Михаил Мишустин 28 июня подписал постановление о включении пассажирских перевозок железнодорожным, морским и внутренним водным транспортом в список отраслей, пострадавших из-за пандемии коронавирусной инфекции.Документ появился в воскресенье на официальном сайте кабинета министров страны.

- Спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным транспортом заметно сократился из-за введенных ограничений в связи с пандемией. В апреле этого года на поездах дальнего следования пассажиропоток упал почти на 77 процентов по сравнению с этим же периодом прошлого года. Такая же ситуация наблюдалась и в сфере пассажирских перевозок морским и внутренним водным транспортом, - отмечается в постановлении.

Правительство также утвердило меры для поддержки пострадавших отраслей: отсрочку по уплате налогов помимо НДС, арендных платежей на недвижимое имущество, беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату заработных плат, льготные кредиты, мораторий на банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.

Накануне в список наиболее пострадавших из-за коронавируса компаний вошли еще 222 организации, среди которых есть гостиницы, учреждения образования и культуры, автоцентры и производители товаров первой необходимости. Обновленный перечень в настоящее время содержит 1 335 компаний.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Путин: Россия всё переживет и выстоит, вопрос только какой ценой
Путин заявил, что власти ориентируются на инфляцию около 4%
Пассажирские перевозки включили в список пострадавших из-за пандемии отраслей
Мишустин: Новый автомобиль можно будет купить со скидкой от 10 до 25%
МЧС предупредило о грозе с градом в Подмосковье
Число заболевших COVID-19 в мире превысило 10 миллионов
Один человек погиб при стрельбе на акции протеста в Луисвилле
От коронавируса в России умерли более девяти тысяч человек
Староста района в Праге назвал виной России снос памятника Коневу
Ученые назвали ускоряющие старение продукты
В Москве вылечились еще 1052 пациента с коронавирусом
Полиция заявила о смерти подозреваемого в стрельбе в Калифорнии
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве после снятия ограничений
«Восхитительный бой»: Нурмагомедов поздравил Порье с победой над Хукером
У режиссера фильма Собчак диагностировали перелом после нападения в монастыре
Названы сроки передачи атомной подлодки «Казань» военно-морскому флоту России
Трамп сообщил, что каждый седьмой зараженный ВИЧ американец не знает о своей болезни
В Польше начались выборы президента
Как сэкономить на услугах ЖКХ, рассказал эксперт
Певица Асель Кадырбекова впала в кому после ДТП
Украинский мэр сжег флаг России перед посольством в Киеве
Последние новости на утро 28 июня 2020: Россия провела испытания «стаи» истребителей Су-35
ДНР закрыла пункты пропуска на границе с Украиной