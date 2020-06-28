2020-06-28T13:32:48+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных

Президент отметил огромную нагрузку на систему здравоохранения России
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабныхПутин назвал текущий кризис одним из самых масштабныхФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" 28 июня заявил, что текущий кризис является одним из наиболее масштабных.

- Эпидемия довольно широкая, огромная нагрузка на систему здравоохранения. Целые отрасли останавливались, поезда останавливались. Но все-таки я реально оценивал наши возможности, что у нас есть шансы пройти с наименьшими потерями этот период при правильных шагах, - рассказал глава государства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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