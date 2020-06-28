Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабных
Президент отметил огромную нагрузку на систему здравоохранения России
Путин назвал текущий кризис одним из самых масштабныхФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" 28 июня заявил, что текущий кризис является одним из наиболее масштабных.
- Эпидемия довольно широкая, огромная нагрузка на систему здравоохранения. Целые отрасли останавливались, поезда останавливались. Но все-таки я реально оценивал наши возможности, что у нас есть шансы пройти с наименьшими потерями этот период при правильных шагах, - рассказал глава государства.
ИСТОЧНИК KP.RU
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