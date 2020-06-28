Путин: входя в "красную зону", медики попадают словно в зону боевых действий
Владимир Путин 28 июня, в воскресенье, в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" поблагодарил врачей за их труд и отметил заслуги российских медиков, которые каждый день самоотверженно сражаются с пандемией коронавируса.
- Наши медики, входя в "красную зону", попадают словно в зону боевых действий. И за это я предложил делать выплаты. Я ведь говорил о том, что, если человек работает в зоне, он подвергает себя, свое здоровье, а может быть, и жизнь определенным рискам. И это - доплата за риск, - сказала российский лидер.
Глава государства также призвал не драматизировать неправильное выполнение его поручения о дополнительных выплатах медицинским работникам, которые лечат зараженных.
- Я бы не стал здесь ничего драматизировать. Такое бывает, ведь мы все люди. Некоторые коллеги просто неправильно поняли критерии, - сказал президент.
Ранее Владимир Путин объяснил, для чего лично пошел в «красную зону». По словам российского лидера, он хотел сам убедиться, как там все устроено, и был соответствующим образом экипирован. Свой поход в зону медицинского учреждения, где лечатся зараженные, Путин назвал оправданным.
Как писал сайт kp.ru, на днях в ходе встречи с волонтерами, Путин пообещал наградить тех, кто отдал жизни в борьбе с коронавирусом, а также одобрил предложение назвать улицы разных городов России именами врачей и добровольцев, которые помогают бороться с пандемией.
ИСТОЧНИК KP.RU
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