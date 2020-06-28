2020-06-28T13:27:42+03:00
Коронавирус Covid-19

Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирус

Президент регулярно сдает тесты на наличие инфекции
Ксения АНУФРИЕВА
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Путин рассказал о результатах своих тестов на коронавирусПутин рассказал о результатах своих тестов на коронавирусФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" 28 июня, в воскресенье, рассказал о результатах своих тестов на коронавирус.

- Тесты сдаю раз в 3-4 дня, все они отрицательные, - заявил глава государства.

Отвечая на вопрос о том, зачем он пошел в красную зону во время пандемии, президент отметил, что хотел лично убедиться, как там все устроено.

- Одно дело - судить по докладам, а другое - видеть все самому. Выяснил все перед походом туда, был соответствующим образом экипирован. Я считал, что это оправдано. Все были против, - объяснил Владимир Путин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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