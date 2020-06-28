Путин: нет оснований говорить, что коронавирус "кто-то вбросил"

28 Июнь 2020 2020-06-28T14:17:23+03:00

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Российский президент Владимир Путин в эфире программы "Москва.Кремль.Путин" 28 июня заявил, что нет никаких оснований говорить, что коронавирус "кто-то вбросил", или утверждать, будто инфекцию создали искусственным путем.

- Говорить о том, что это кто-то специально вбросил, кто-то специально что-то сделал, нет никаких для этого оснований. Я думаю, что, если кто-то будет придерживаться такой версии, то ничего хорошего из этого не получится, - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что сейчас нужно общими усилиями бороться с последствиями вспышки пандемии, а «не рассусоливать, откуда это взялось».

- Для того, чтобы эффективно бороться с эпидемией, нужно объединять усилия. Нас успех ждет не на пути конфронтации. Из-за вируса ничего не изменится. Он просто подтолкнул некоторые процесс. Например, телемедицина. Не было этого? Было. Условия подтолкнули развитие процессов. Постепенно все вернется на круги своя, - заявил глава России.

Президент Владимир Путин также назвал текущий кризис одним из самых масштабных за историю и отметил огромную нагрузку на систему здравоохранения России, которая хорошо справилась с поставленными задачами.

ИСТОЧНИК KP.RU