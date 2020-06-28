2020-06-28T14:49:25+03:00
Политика

Путин: пандемия расставила всех по местам

Президент РФ выразил мнение, что такие испытания просто так не даются
Анастасия РЫШКОВА
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Путин считает, что коронавирус не последнее серьезное испытание для человечестваПутин считает, что коронавирус не последнее серьезное испытание для человечестваФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин считает, что человечество уже переживало подобные коронавирусу времена. Пандемия – не единственное испытание, посланное человечеству, считает глава государства.

Он привел в пример ситуацию с холерой в средние века. Но акцентировал на том, что при нашей жизни ни одно заболевание не получило такого широкого распространения.

Также президент высказал мысль, что коронавирус появился, чтобы «расставить всех по местам».

"Не хочется так произносить каких-то грубых слов, неуместно, наверное, будет на широкую публику. Но как-то все привыкли к тому, что все так стабильно, хорошо. Все так сложилось: кто-то чем-то управляет, кто-то считает, что управляет всем миром, а оказалось, что это не так! И вот осознание вот этого обстоятельства, на мой взгляд, чрезвычайно важно", — разъяснил свою мысль Владимир Путин, отвечая на вопросы Павла Зарубина, автора программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия 1".

Напомним, что в марте ВОЗ объявило о всемирной пандемии коронавируса. Из-за быстрого и масштабного распространения болезни были закрыты воздушные мосты между мировыми государствами и введены строгие меры правил безопасности для всего населения планеты. Вирус стал новым неизученным учеными типом коронавирусной инфекции. В зоне риска оказались и взрослые, и дети. Правительственные лица многих государств перенесли на себе болезнь. Среди них премьер-министр РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Британии Борис Джонсон.

Путин - на вопрос как часто вы сдаете тест на коронавирус? : Регулярно!. Раз в три дня, четыре.- Все отрицательные?Путин: Слава богу, пока да .

ИСТОЧНИК KP.RU

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