2020-06-28T17:28:38+03:00
В мире

Marvel обвинили в отсутствии расового разнообразия

Об этом объявил актер Энтони Маки, исполняющий роль лучшего друга Капитана Америки
Анастасия РЫШКОВА
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Энтони Маки вспомнил съемки черной пантеры и раскритиковал организаторов за выбор команды по расовому признакуЭнтони Маки вспомнил съемки черной пантеры и раскритиковал организаторов за выбор команды по расовому признакуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Актер Энтони Маки, который прославился благодаря роли Сэма "Сокола" Уилсона - лучшего друга Капитана Америки, сильно раскритиковал Marvel Studios за отсутствие расового разнообразия.

Маки считает, что компания выбирает съемочную команду основываясь на расовых предпочтениях. Ведь большинства ее участников имеет белый цвет кожи.

"Меня действительно беспокоит, что я участвовал в семи фильмах Marvel, где каждый продюсер, режиссер, каскадер, художник по костюмам и вообще каждый человек вокруг меня был белым", - сказал Энтони.

Стало очевидно, что Маки выступает за равенство, когда он перешел к обсуждению фильма "Черная пантера", в котором подавляющая часть команды имела черный цвет кожи.

"Это еще больший расизм, чем все остальное. Потому что, если вы можете нанять чернокожих в фильм про чернокожих, почему вы не можете нанять их же, но только в фильм, где в основном снимаются белые?", - возмутился актер, слова которого привел портал Screenrant.

Впервые Энтони Маки во вселенной Marvel появился в фильме «Капитан Америка». На протяжении последних лет Маки исполнял роль Сокола во многих других фильмах MCU, включая « Мстители: Война Бесконечности» и «Мстители: Эндшпиль». В апреле 2019 года студия Marvel объявила о разработке новой серии под названием «Сокол и Зимний солдат» с Макки и Себастьяном Стеном.

ИСТОЧНИК KP.RU

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