Протесты в Гонконге: полиция задержала 53 человека

28 Июнь 2020 2020-06-28T17:31:30+03:00

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В воскресенье, 28 июня, полиция Гонконга задержала более полусотни участников протестных акций в районе Монгкок. Об этом сообщили правоохранительные органы, которые утверждают, что после неоднократных предупреждений применили минимальную силу для разгона, включая перцовые баллончики.

«Полиция задержала в общей сложности 53 человека, включая 41 мужчину и 12 женщин, по подозрению в участии в незаконных собраниях», - говорится в заявление пресс-службы правоохранительных органов.

Протестующие выступали против планов Пекина принять законопроект об обеспечении национальной безопасности. Отмечается, что в целом демонстранты вели себя мирно, особых беспорядков не отмечено.

Напомним, в начале июня жители Гонконга вышли на улицы в память о прошедшей ровно год акция против закона об экстрадиции, однако демонстрация памяти превратилась в беспорядки, и полиция применила перечный газ для разгона протестующих. На улицах города митингующие нападают на сотрудников полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU