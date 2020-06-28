«Последняя битва в энергетической войне»: в США объяснил бессмысленность санкций против «Северного потока-2»

28 Июнь 2020 2020-06-28T22:08:07+03:00

Аналитики Forbes пришли к выводу, что радость от ограничений испытают только на Украине

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Новые санкции США в отношении газопровода «Северный поток – 2» являются бессмысленными, поскольку радость от ограничений испытают только на Украине. К такому выводу пришли аналитики американского журнала Forbes.

«Это просто последняя битва в энергетической войне США против России (…) В США прозвучал похоронный звон по Северному потоку-2» - пишет колумнист Forbes Кеннет Рапоза.

Автор статьи отмечает, что предполагаемые американские санкции предназначены ввести ограничительные меры против компаний, сотрудничающих со строителем газопровода, и уже смогут остановить завершение прокладки трубопровода по дну Балтийского моря.

Издание утверждает, что санкции выгодны только Киеву, который боится потерять доходы от транзита российского газа в Европу, что составляет почти 10 процентов ВВП.

Напомним, ранее немецкие власти сообщили о намерение подготовить ответные меры на случай, если в Соединённые Штаты вновь заявят о дополнительных санкциях против «Северного потока-2». В свою очередь представители палаты Конгресса США предположили для рассмотрения новый законопроект, который смягчает ограничения против строительства газопровода

ИСТОЧНИК KP.RU