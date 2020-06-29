У бессимптомных носителей антитела к коронавирусу исчезают через две недели

29 Июнь 2020 2020-06-29T09:32:57+03:00

Ученые считают - течение болезни без симптомов не может привести к развитию коллективного иммунитета

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Китайские ученые заявили, что у бессимптомных носителей коронавируса гораздо меньше антител, чем у зараженных с выраженными симптомами.

Исследование проводили в округе Ваньчжоу в Китае. Перед учеными стояла цель выяснить, насколько значимы для появления коллективного иммунитета такие пациенты, может ли сформироваться устойчивая защита от нового вируса у людей, не имеющих ни температуры, ни кашля, но с положительным тестом на Covid-19.

Оказалось, что у бессимптомных носителей не только меньше антител к коронавирусу, но и короче их "срок службы".

- Уровни антител снижались гораздо быстрее у людей, у которых никогда не было симптомов. У 40 процентов из них не было обнаруживаемых антител через восемь недель после выздоровления, по сравнению с 13 процентами пациентов с симптомами,- сказано в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

В среднем, антитела у такой группы пациентов исчезают через пару недель.

ИСТОЧНИК KP.RU