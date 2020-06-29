2020-06-29T10:32:41+03:00
В мире

Бумажные визы в Россию отменят для 113 стран

Изменения вступят в силу с января 2021 года
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
МИД: граждане 113 стран смогут с 2021 года въезжать в Россию, не оформляя бумажную визуМИД: граждане 113 стран смогут с 2021 года въезжать в Россию, не оформляя бумажную визуФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Гражданам 113 государств не придётся с января 2021 года оформлять бумажную визу в паспорт для въезда в Россию, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Он также отметил, что правительство России утвердило план организационно-технических мероприятий для введения электронной визы с 1 января 2021 года.

Сейчас безвизовый режим въезда в Россию действует для 60 государств, однако его расширят ещё на 53 государства, включая страны Евросоюза, Китай, Японию, Индию и Турцию, рассказал статс-секретарь в интервью газете "Коммерсантъ".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курс доллара поднялся выше 70 рублей
Мишустин уволил замглавы Минкомсвязи Соколова
Эксперты объяснили, почему стоит отключать геолокацию на смартфонах
Москва вошла в рейтинг самых перспективных технологичных городов Европы
Боевики напали на фондовую биржу в Пакистане
Главврач больницы в Коммунарке назвал число пациентов с коронавирусом
В России зарегистрировано 6 719 случаев коронавируса за сутки
Бумажные визы в Россию отменят для 113 стран
Врачи предупредили о росте числа диабетиков после пандемии
Для родителей детей инвалидов предложили ввести дополнительные меры поддержки
Подросток изобрел защищающие от заражения коронавирусом часы
Греф заявил об укреплении рубля к концу года
"Самое четкое фото НЛО за 40 лет" оказалось фейком: британские СМИ выдали игрушку на ниточке за корабль пришельцев
Проживающая в Монако Виктория Боня получила МРОТ, раздачу которого критиковала
У бессимптомных носителей антитела к коронавирусу исчезают через две недели
Названы регионы, где дешевле всего сдать анализ крови