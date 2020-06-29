Бумажные визы в Россию отменят для 113 стран

29 Июнь 2020 2020-06-29T10:32:41+03:00

МИД: граждане 113 стран смогут с 2021 года въезжать в Россию, не оформляя бумажную визу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Изменения вступят в силу с января 2021 года

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Гражданам 113 государств не придётся с января 2021 года оформлять бумажную визу в паспорт для въезда в Россию, сообщил замглавы МИД России Евгений Иванов.

Он также отметил, что правительство России утвердило план организационно-технических мероприятий для введения электронной визы с 1 января 2021 года.

Сейчас безвизовый режим въезда в Россию действует для 60 государств, однако его расширят ещё на 53 государства, включая страны Евросоюза, Китай, Японию, Индию и Турцию, рассказал статс-секретарь в интервью газете "Коммерсантъ".

ИСТОЧНИК KP.RU