Путин объявил призыв запасников на военные сборы
В понедельник, 29 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о призыве российских граждан, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2020 году
«Выполнение мероприятий, связанных с призывом граждан для прохождения сборов и проведением этих сборов, поручается правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ», - говорится в президентском указе, который вступает в силу с момента его подписания в понедельник, 29 июня.
Выполнение мероприятий, связанных с призывом российских граждан и проведением этих сборов, поручается правительству, а также органам исполнительной власти субъектов страны.
Напомним, призывные комиссии в этом году начали работать позже – в конце мая в войска начли направлять новобранцев, которые в обязательном порядке проходили тестирование на коронавирус, а в военных комиссариатах были организованы мероприятия по противодействию распространения вирусных инфекций.
ИСТОЧНИК KP.RU