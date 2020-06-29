Путин и Лукашенко проведут переговоры на территории России

29 Июнь 2020 2020-06-29T16:46:09+03:00

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Президент России Владимир Путин и лидер Белоруссии Александр Лукашенко проведут 30 июня двусторонние переговоры. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

В Россию Лукашенко прибудет специально для участия в церемонии открытия Ржевского мемориала советскому солдату. Памятник находится в Тверской области, а инициатором его установки стали ветераны Великой Отечественной войны. Монумент представляет собой бронзовую фигуру солдата, монумент установлен на 10 метровом насыпном кургане.

Ожидается, что после церемонии президенты проведут двухсторонние переговоры, при личной встрече вероятно обсудят торгово-экономическое сотрудничество двух стран, совместные усилия в борьбе с коронавирусом. Эти темы Владимир Путин и Александр Лукашенко неоднократно обсуждали в ходе телефонных переговоров.

ИСТОЧНИК KP.RU