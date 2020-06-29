2020-06-29T18:48:30+03:00
Экономика

Fitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 году

Снижение мирового ВВП в этом году, по прогнозам рейтингового агентства, 4,6%
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Fitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 годуFitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 годуФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Международное рейтинговое агентство Fitch сохранил свои прогнозы по спаду мирового Валового внутреннего продукта в 2020 году, но ухудшил по падению ВВП в России в текущем году.

Так, падение мирового ВВП в этом году ожидается на уровне 4,6 процента. В России Fitch прогнозирует спад ВВП России в текущем году может на 5,8 процента, но в следующем году ожидается рост на 3,6 процента а, в 2022 году - только на 2%.

«Такая оценка прогноза обусловлена последовательным улучшением экономической активности в последние недели», - пояснили эксперты

Напомним, ранее Международный Валютный Фонд ухудшил свои прогнозы по спаду Валового внутреннего продукта в мировой экономике в текущем году, а также в России и во многих странах мира. По данным МВФ, в связи с серьезным отрицательным влиянием коронавирусной инфекции, в 2020 падение мирового ВВП составит 4,9 процента, а не на 3, а ВВП России сократиться на 6,6 процента, а не на 5,5.

Незадолго до этого свой прогноз ухудшил Всемирный банк. По их данным, из-за пандемии спад в мировой экономике в текущем году составит 5,2 процента вместо роста на 2,5, ВВП России сократится на 6 процентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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