Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд

29 Июнь 2020 2020-06-29T20:33:44+03:00

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Четверть безработных в России потеряли работу в период пандемии коронавирус, а почти половина не работали длительное время или не работали по найму вообще. Такие данные привел министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«47 процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потерял работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии», - сообщил глава Минтруда.

Котяков отметил, что наибольшая доля безработных зарегистрирована в Туве, Чечне, Ингушетии. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости наблюдается на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей. Он заявил, что с апреля число безработных в России выросло в три с половиной раза, однако, по его словам, резкого скачка удалось избежать. При этом глава правительства отметил рост количества работающих удаленно - с апреля число таких работников выросло в 30 раз, и составляет уже более чем 2 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU