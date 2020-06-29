2020-06-29T20:33:44+03:00
Экономика

Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд

Глава ведомства сообщил, что наибольшая доля зарегистрированных безработных наблюдается в Чечне, Туве, Ингушетии
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments3
Антон Котяков. Фото: Михаил Терещенко/ТАССАнтон Котяков. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Изменить размер текста:

Четверть безработных в России потеряли работу в период пандемии коронавирус, а почти половина не работали длительное время или не работали по найму вообще. Такие данные привел министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«47 процентов зарегистрированных безработных не работали длительное время или не работали по найму никогда, 33% – это те, кто потерял работу до пандемии, и 25% потеряли работу в период пандемии», - сообщил глава Минтруда.

Котяков отметил, что наибольшая доля безработных зарегистрирована в Туве, Чечне, Ингушетии. Самая благоприятная обстановка в сфере занятости наблюдается на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях.

Напомним, ранее премьер-министр Михаил Мишустин назвал борьбу с безработицей первоочередной задачей. Он заявил, что с апреля число безработных в России выросло в три с половиной раза, однако, по его словам, резкого скачка удалось избежать. При этом глава правительства отметил рост количества работающих удаленно - с апреля число таких работников выросло в 30 раз, и составляет уже более чем 2 миллиона человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пожар в многоэтажке Москвы: погибли два человека
ВОЗ начнет расследование причин происхождения коронавируса в Китае
Назвали дату начала учебного года в России
Спецслужбы США сомневаются в возможности «сговора» России с талибами*
Небензя объяснил выход Москвы из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
Долю потерявших работу во время пандемии назвал Минтруд
Начались тестовые полеты самолетов Boeing 737 MAX
Владимир Путин посмертно наградил орденом Пирогова волонтера Светлану Анурьеву
Существенных сбоев во время проведения пробного ЕГЭ не зафиксировали
В Индии запретили «наносящую вред суверенитету» соцсеть Tik Tok
«Второе дыхание для Подмосковья»: открыт участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе
Петр Шкуматов рассказал, как бороться с пробками в крупных городах
«Суровая реальность»: ВОЗ предупредила об ускоренном распространении коронавируса
Кубань выполнила задачу на 2020 год по расселению из ветхого жилья
Fitch ожидает падения ВВП России в 2020 году, но роста в 2021 году
Отслеживающие контакты зараженных коронавирусом приложение тестируют в Испании
Китайские военные начнут применять вакцину от коронавируса
Худрук МХАТ: Про некоторые театры могу сказать – ну и бог с ними, ну и хорошо, что они не выживут
Россия обогнала Европу по заболеваемости легочной инфекцией
Евросоюз продлил санкции против России
Главный инфекционист США оценил эффективность вакцины от коронавируса
Пелоси требует принять решение о мерах против Москвы после статьи о «сговоре» с талибами*
Худрук МХАТ назвал мудрым решение суда по Серебренникову
Оптовая цена бензина АИ-95 на бирже побила исторический рекорд
Резерв из 300 миллионов защитных масок создадут в России
Джонсон после пика пандемии коронавируса заявил, что британцы – самая толстая нация