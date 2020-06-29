Назвали дату начала учебного года в России

29 Июнь 2020 2020-06-29T21:50:24+03:00

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Новый учебный год в российских школах начнется, как и положено, 1 сентября. Об отсутствии каких-либо изменений сообщила глава Минпросвещения Сергей Кравцов, отметив, что школьники продолжат учебу в обычном режиме.

«Дети пойдут в школу. Мы к этому готовимся, готовятся и сами дети. Они соскучились по школе, готовятся учителя, они тоже хотят увидеть своих учеников», - приводит агентство «Интерфакс» слова министра, который подчеркнул, что с возобновлением очных занятий будут усилены меры эпидемиологической защиты.

Напомним, в российских школах сообщали, что не собираются переводить детей на дистанционное обучение после окончания пандемии. В учебных заведениях пояснили, что живое общение с учителем и с другими учениками невозможно заменить удаленным форматом.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова допустила, что российские школьники смогут вернуться в учебные учреждения и возобновить учебу в очном формате в начале сентября. Она также сообщила о подготовленных ведомством рекомендациях по организации учебы в школах для безопасности детей.

ИСТОЧНИК KP.RU