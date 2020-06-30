2020-06-30T02:35:20+03:00
В мире

США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400

Предложение было озвучено партийным организатором фракции республиканцев в Сенате Джоном Тьюном
Юлия КЕКОВА
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США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400США могут выкупить у Турции зенитные ракетные системы С-400Фото: REUTERS
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США могут выкупить зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400 российского производства, находящиеся на вооружении турецкой армии. Об этом сообщает газета Defense News.

Благодаря такому шагу и Соединеные Штаты, и турецкая сторона, смогут выйти из тупиковой ситуации по вопросу участия Анкары в программе по производству многоцелевых истребителей пятого поколения F-35 Lightning II. Идею в рамках законодательных инициатив, предложенных в Сенате предложил партийный организатор фракции республиканцев в Сенате Джон Тьюн.

Тем временем, председатель комитета по международным отношениям Джим Риш предложил более жесткую поправку. По его мнению, администрации президента США Дональда Трампа стоит ввести против Турции санкции в соответствии с законом CAATSA.

По мнению издания, несмотря на влияние республиканцев, включение их поправок в окончательную версию законопроекта, которая регламентирует расходы страны на нацоборону на 2021 год, еще стопроцентно не гарантировано.

Напомним, С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Такие комплексы предназначены для уничтожения всех современных средств воздушно-космического нападения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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