2020-06-30T11:04:42+03:00
Тест на ВИЧ: Экспедиция

Всероссийская акция Минздрава России «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» стартовала в Калининграде

Тестирование в области закончится 1 июля, а за три дня с начала акции свой ВИЧ-статус узнали уже 230 человек
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Жители Калининградской области второй раз принимают участие во Всероссийской акции Министерства здравоохранения Российской Федерации «Тест на ВИЧ: Экспедиция». И в этом году белые газели с узнаваемой красной лентой на бортах привычно собирали много желающих пройти тестирование, тем более это быстро, бесплатно и анонимно. За три дня, в акции приняли участие более 230 жителей Советска, Черняховска и Калининграда. Экспресс-тестирование пройдет также в Балтийске и Гусеве.

29 июня в Калининграде состоялось торжественное мероприятие, посвященное старту акции «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020».

- Сегодня необходимо знать свой ВИЧ-статус! Это неотъемлемая часть заботы человека о здоровье, его ответственность. И благодаря этой акции, узнать свой ВИЧ-статус становится очень легко, - отметил заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег Салагай.

Заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов поблагодарил Минздрав России за предоставленную возможность начать акцию «Тест на ВИЧ: Экспедиция 2020» в Калининградской области, и отметил, что сегодня показатель заболеваемости ВИЧ в регионе значительно ниже среднероссийского благодаря активной и планомерной работе.

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С 3 по 9 июля тестирование на ВИЧ-инфекцию пройдет в 5 городах:

Балашиха — 3 июля, 12:00 – 18:00. Ул. Советская, д.5 (перед ТЦ Юнион).

Подольск — 4 июля, 12:00 – 18:00. Ул.Свердлова, д.26 (перед ТЦ Галерея).

Химки — 6 июля, 12:00 – 18:00. Район Новокуркино, 8-й микрорайон (перед ТЦ Мега Химки).

• Королев — 7 июля, 12:00 – 18:00. Ул. Коммунальная, д.1 (перед ТЦ «Globus»).

Мытищи — 8 июля, 12:00 – 18:00. Ул. Станционная, д.3, корп. 5 (вблизи ж/д станции Мытищи).

Акция проходит с соблюдением всех необходимых санитарно-эпидемиологических мер, призванных помешать распространению новой коронавирусной инфекции. Консультанты будут использовать средства индивидуальной защиты, а также проводить дезинфекцию всех поверхностей МПТ после каждого тестируемого.

Для справки:

Часто ВИЧ-положительные люди даже не догадываются о своем диагнозе. ВИЧ может «дремать» в организме несколько лет, никак себя не проявляя. Единственный способ выявить ВИЧ– сдать тест. Сделать это можно в поликлиниках по месту жительства, в центрах СПИД, которые есть в каждом регионе. И во время проведения Всероссийской акции Минздрава России – в мобильных пунктах тестирования.

Больше информации об акции и точках тестирования, а также о профилактике ВИЧ/СПИДа на сайте o-spide.ru

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