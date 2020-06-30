2020-06-30T12:41:42+03:00
Туризм

Раскрыта средняя цена отдыха на популярных российских курортах

Стоимость путешествий останется на уровне прошлого года
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Раскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах РоссииРаскрыта средняя цена отдыха на популярных курортах РоссииФото: Анастасия КУРДЮКОВА
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Несмотря на пандемию коронавируса, цены на отдых в России остались приблизительно на уровне прошлого года, а по некоторым направлениям даже снизились. Об этом заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

По его словам, недельное путешествие на двоих обойдется россиянам в 25-30 тысяч рублей. В эту стоимость входят транспорт и проживание. Кроме того, сейчас многие компании предлагают туристам перебронировать ранее купленные туры за границу на путешествие по России.

- Это делается в том случае, если человек хочет отдохнуть сейчас. Когда откроется международное сообщение, пока не вполне ясно. При этом заполняемость гостиниц на июль и август по популярным направлениям уже почти максимальная, - заявил Горин в интервью "Известиям".

Стоит отметить, что некоторые популярные направления во время пандемии даже подешевели. Так, цены на перелет в Анапу снизились на 39%, теперь билет туда-обратно обойдется в 7,9 тысяч рублей. А перелеты в Сочи подешевели на 34% до отметки в 8,5 тысяч рублей. Такие данные предоставляет «Туту.ру».

В связи с пандемией все больше россиян отменяют заграничные поездки и начинают присматриваться к отечественным курортам. Здесь выбор тоже немаленький. "Комсомольская правда" организовала онлайн-конференцию, посвященную внутреннему туризму. Ведущие эксперты в области туриндустрии рассказали, как организовать путешествие на Байкал или Сахалин, и почему путешествия на автомобиле станут трендом этого сезона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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