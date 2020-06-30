2020-06-30T16:13:31+03:00
Общество

Заболевший лейкемией Олег Тиньков переболел коронавирусом

Предприниматель также сообщил о «радикальном решение» делать пересадку костного мозга
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Олег ТиньковОлег ТиньковФото: Instagram.com
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Заболевший лейкемией Олег Тиньков сообщил, что переболел коронавирусом. Бизнесмен уточнил, что на данный момент продолжает лечиться от рака и проходит курсы химиотерапии.

«К сожалению, в конце октября я заболел лейкемией, прилетела ниоткуда и внезапно. В клинике Helios, меня буквально спасли тремя химиями, несмотря на 2 сепсиса и еще кучу «побочек» (...) я еще переболел коронавирусом три месяца назад», - рассказал он на своей странице в Intagram, где он поблагодарил всех врачей, которые помогли ему.

Тиньков также сообщил, что из-за вывеянной у него ремиссии на кровяном и молекулярном уровне он принял «радикальное решение» делать пересадку костного мозга. Предприниматель уточнил, что будет делать это в Лондоне, и его ждет «долгие месяцы реабилитации…вероятно до года».

Напомним, о том, что Тиньков болен лейкемией стало известно три месяца назад. Тогда бизнесмен сообщил, что его заболевание никак не повлияет на деятельность банка «Тинькофф», основателем которого он является, но «уже пару лет, как отошел от операционной деятельности».

ИСТОЧНИК KP.RU

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