В Москву идет аномальная жара
Жаркая погода вновь придет в Московский регион в среду, 1 июля. Ожидается плюс 30 градусов и без существенных осадков, отметили в Гидрометцентре России.
"В Москве - небольшая передышка в понедельник и вторник, а в среду опять 25 градусов, и вот до конца недели будет 25-28 градусов, и даже в пятницу и в воскресенье прогнозируем до 30 градусов", - сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции во вторник.
Понижение температуры, которое отмечается в начале недели, долгим не будет. На европейскую территорию России идут теплые воздушные массы со Средиземного моря.
Несмотря на то, что в ближайшие пять дней погода будет малооблачной и существенных осадков не ожидается, в некоторых регионах может пройти небольшой дождь.
Метеоролог предупредил, что жаркое солнце и ультрафиолетовое излучение представляет опасность.
"Это значит, что в полуденные часы лучше находиться дома, а если выходить, то с осторожностью. Рубашка с длинным рукавом, шляпы, солнцезащитные кремы", - сказал Роман Вильфанд.
Напомним, что начало лета 2020 года ознаменовалось аномальными ливнями, а после и аномальной жарой. В столичном регионе температура в июне показала рекордные 32 градуса впервые за 130 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU