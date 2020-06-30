ЕС утвердил список стран для открытия границ с 1 июля
Евросоюз утвердил список для открытия границ с 1 июля. В перечень стран не вошли Россия и США в связи с эпидемиологической ситуацией в странах.
Согласно решению Совета Евросоюза с 1 июля на территорию ЕС и Шенгенской зоны смогут приехать жители Австралии, Алжира, Грузии, Канады, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Южной Кореи и Японии, а также Китая на основе взаимности.
При этом в Совет напомнил, что финальное решение по открытию границ остается за каждой конкретной страной союза.
Ассоциированные с Шенгеном Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария намерены так же открывать границы.
Напомним, большинство стран Европейского союза открыли свои границы для стран других стран объединения в начале июне. Однако накануне в Германии не исключили повторного закрытия границ внутри ЕС. По словам главы МИД ФРГ Хайко Мааса, к такому приведет возникновение второй волны пандемии коронавирусной инфекции
ИСТОЧНИК KP.RU