Уголовное дело сестер Хачатурян об убийстве отца повторно направили в Генпрокуратуру

30 Июнь 2020 2020-06-30T18:30:16+03:00

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Уголовное дело сестер Хачатурян, которых обвиняют в убийстве отца, Следственный комитет России во второй раз направил в Генеральную прокуратуру.

Как передает ТАСС со ссылкой на своего источника, материалы по делу Хачатурян передали в надзорный орган для утверждения обвинительного заключения. В случае их утверждения материалы до конца лета поступят в один из столичных судов.

Напомним, в июле 2018 года три сестры 17, 18 и 19 лет в ссоре убили своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна. Как сообщал сайт kp.ru, позже выяснилось, что отец на протяжении многих лет бил дочерей, а также не разрешал выходить на улицу, постоянно следил за ними и строго наказывал за любую провинность.

Спустя год расследование завершили, обвинив сестёр в убийстве группой лиц по предварительному сговору. В деле отмечается, что мотивом убийства стало физическое и сексуальное насилие Михаила Хачатуряна по отношению к дочерям. В мае защита сестёр Хачатурян попросила помощи у спецдокладчика ООН

ИСТОЧНИК KP.RU