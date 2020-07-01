Суд разрешил президенту Бразилии ходить без маски в пандемию коронавируса

1 Июль 2020 2020-07-01T10:27:40+03:00

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Суд в Бразилии отменил постановление, которое обязывало президента Жаира Болсонару носить маску.

Все началось с того, что лидер страны, будучи сторонником отмены блокировки, сам неоднократно игнорировал предписания федеральных чиновников здравоохранения. Он проводил встречи с избирателями и митинги без маски и перчаток. Однажды журналисты заметили, как Болсонару откровенно кашлял, затем спокойно спустился в толпу и пожимал руки гражданам.

26 июня судья из 9-го Федерального гражданского суда Федерального округа постановил, что все, включая президента, должны носить лицевые маски. Иначе штраф 366 долларов в день.

В ответ Болсонару обратился в федеральный суд, чтобы снять запрет.

- Судья Даниэле Мараньяу Коста из Федерального регионального суда заявил, что в этом деле судебное решение или судебный запрет неуместны в отношении Болсонаро,- сообщает CNN.

Бразилия - одна из стран мира, где больше всего зараженных и погибших от Covid-19.

ИСТОЧНИК KP.RU