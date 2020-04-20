Президент Бразилии Жаир Больсонаро присоединился к митингу за прекращение карантинных мер

20 Апр 2020 2020-04-20T08:04:07+03:00

Жаир Болсонару митинговал с активистами, призывающими закрыть Конгресс и Верховный суд, которые выступают за ограничения в связи с пандемией

Изменить размер текста: A A

В столице Бразилии прошел народный митинг против карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Акцию протеста посетил президент страны Жаир Болсонару, причем он был на стороне митингующих. Болсонару еще до того, как коронавирус начал распространяться в Латинской Америке заявлял, что не боится болезни и сомневается в ее опасности. Он несколько раз сдавал тест на COVID-19, оба раза результат отрицательный.

Теперь он поддерживает идею о снятии социальных ограничений.

ИСТОЧНИК KP.RU