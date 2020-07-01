2020-07-01T12:10:10+03:00
Общество

Повторные выплаты на детей с 1 июля 2020: 10 тысяч рублей россиянам перечислят без заявлений

На деньги могут рассчитывать семьи с детьми до 16 лет
Юлия САЛЬНИКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Семьи получат по 10 тысяч на каждого ребенкаСемьи получат по 10 тысяч на каждого ребенкаФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей. Эту меру поддержки семей в период кризиса коронавируса ввел президент Владимир Путин.

Июльская выплата будет повторной. В июне семьи с детьми до 16 лет уже получили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Для этого нужно было подать заявление через портал Госуслуги. Для повторной выплаты никаких документов и заявлений не потребуется - выплату будут начислять автоматически.

Если родители еще не подавали заявление, то за ними сохраняется такое право до 1 октября 2020 года. В таком случае июньская и июльская выплаты суммируются.

По 10 тысяч полагается не на семью, а на ребенка - если в доме несколько детей, то на каждого из них государство выделит пособие.

Кроме того, с 1 июля в России традиционно увеличиваются тарифы ЖКХ. Все регионы получили право вводить режим для самозанятых, успели оформит региональные акты в 53 субъектах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Какие регионы будут учиться дистанционно с 1 сентября 2020: опубликован список участников эксперимента
Режиссер вспомнил о последних съемках Виктора Проскурина
С 1 июля электросетевые компании начнут устанавливать счетчики в домах за свой счет
Россияне стали выбирать более дешевое мясо
В Казахстане выбрали тактику "трёх Т" для борьбы с коронавирусом
Повторные выплаты на детей с 1 июля 2020: 10 тысяч рублей россиянам перечислят без заявлений
Месси забил юбилейный гол
Что изменилось в России с 1 июля 2020: индексация тарифов ЖКХ и налоговый режим для самозанятых
В Москве полицейский присвоил квартиру умершего пенсионера
Трамп заявил, что «все больше и больше» злится на Китай из-за пандемии коронавируса
Владимир Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Диетолог назвал пять самых опасных продуктов в супермаркете
Злостным нарушителям ПДД могут запретить пользоваться каршерингом
Ритейлеры не смогут повышать цены на товары до конца года
В газете The New York Times слово "Черный" будут писать с большой буквы, а "белый" – нет
В России за сутки более 10 тысяч человек вылечились от коронавируса
Эксперт посоветовал, как сэкономить на отдыхе этим летом
Суд разрешил президенту Бразилии ходить без маски в пандемию коронавируса
В России повысят оклады военным и полицейским
Россияне стали реже покупать квас и мороженое
В России повысили тарифы на услуги ЖКХ
Россиян пустят отдыхать в особо охраняемые природные зоны
Все данные по онлайн-голосованию перепроверят для исключения подтасовок
Россияне стали чаще брать ипотеку
Причины смерти Виктора Проскурина: почему известный актёр ушёл из жизни так рано
В Москве от коронавируса вылечились еще 1796 человек
Бывший канцлер ФРГ назвал нападением на экономику Европы санкции против "Северного потока-2"
Эксперт объяснил высокую явку на голосовании по поправкам в Конституцию на Дальнем Востоке
С 1 июля налоговый режим для самозанятых вводят еще в 53 регионах России