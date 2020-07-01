Повторные выплаты на детей с 1 июля 2020: 10 тысяч рублей россиянам перечислят без заявлений

1 Июль 2020 2020-07-01T12:10:10+03:00

На деньги могут рассчитывать семьи с детьми до 16 лет

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С 1 июля россияне начнут получать выплату в 10 тысяч рублей на детей. Эту меру поддержки семей в период кризиса коронавируса ввел президент Владимир Путин.

Июльская выплата будет повторной. В июне семьи с детьми до 16 лет уже получили единовременное пособие в размере 10 тысяч рублей. Для этого нужно было подать заявление через портал Госуслуги. Для повторной выплаты никаких документов и заявлений не потребуется - выплату будут начислять автоматически.

Если родители еще не подавали заявление, то за ними сохраняется такое право до 1 октября 2020 года. В таком случае июньская и июльская выплаты суммируются.

По 10 тысяч полагается не на семью, а на ребенка - если в доме несколько детей, то на каждого из них государство выделит пособие.

Кроме того, с 1 июля в России традиционно увеличиваются тарифы ЖКХ. Все регионы получили право вводить режим для самозанятых, успели оформит региональные акты в 53 субъектах РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU