Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски

1 Июль 2020 2020-07-01T14:41:41+03:00

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Владимир Путин приехал на избирательный участок без маски и перчаток, что вызвало удивление наблюдавших за этим журналистов. Члены избирательной комиссии были в масках и перчатках, наблюдатели тоже соблюдали предписанные карантинные нормы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение президента.

- Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, - заявил он телеграм-каналу "Подъем".

На участке главе государства вручили пакет с подарками, включая купон лотереи, а галочку в бюллетене он ставил одноразовой ручкой, которую самолично извлекал из бумажного чехла. Причем с ручкой ему пришлось даже немного повозиться. Перед приходом Путина участок специально продезинфицировали с использованием кварцевателем.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788060" frameborder="0"></iframe> Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.

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ИСТОЧНИК KP.RU