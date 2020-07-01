Кремль объяснил, почему Путин пришел голосовать без маски
Владимир Путин приехал на избирательный участок без маски и перчаток, что вызвало удивление наблюдавших за этим журналистов. Члены избирательной комиссии были в масках и перчатках, наблюдатели тоже соблюдали предписанные карантинные нормы.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил решение президента.
- Президент полностью доверяет санитарным мерам, принимаемым на каждом участке, - заявил он телеграм-каналу "Подъем".
На участке главе государства вручили пакет с подарками, включая купон лотереи, а галочку в бюллетене он ставил одноразовой ручкой, которую самолично извлекал из бумажного чехла. Причем с ручкой ему пришлось даже немного повозиться. Перед приходом Путина участок специально продезинфицировали с использованием кварцевателем.
Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин получил на избирательном участке билет лотереи "Миллион призов", но не сможет им воспользоваться
Президенту за участие в голосовании вручили «пакет избирателя» (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU