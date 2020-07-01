В США разбился истребитель, пилот погиб
Истребитель F-16CM Военно-воздушных сил США разбился на базе Шоу в штате Южная Каролина во время учебно-тренировочного полёта.
Пилот погиб, сказано в заявлении на официальном аккаунте авиабазы в Facebook.
- Пилот истребителя F-16 CM, который разбился 30 июня 2020 года примерно в 23:30 при выполнении тренировочной миссии на базе ВВС Шоу, объявлен мёртвым, - говорится в сообщении.
Также сказано, что в течение суток после сообщения родственникам имя пилота не разглашается. Представители авиабазы попросили проявить терпение до публикации официальной информации из уважения к семье погибшего военного.
Ранее сайт KP.ru сообщал, что истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии. Боевой самолёт врезался в здание склада, расположенное прямо у взлетно-посадочной полосы, и загорелся. Пилот успел катапультироваться, его доставили в больницу. Кроме него, никто не пострадал.
Американский истребитель F-16CM разбился в Южной Каролине.
ИСТОЧНИК KP.RU