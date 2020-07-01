Меркель заявила о необходимости строительства "Северного потока - 2" вопреки санкциям США

1 Июль 2020 2020-07-01T15:14:30+03:00

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ФРГ продолжит рассматривать проект газопровода «Северный поток – 2» как важный и необходимый с точки зрения экономики, несмотря на угрозы со стороны Соединенных Штатов ввести санкции против строительства. Об это 1 июля, в среду, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, отвечая на вопрос парламентариев о необходимости завершить строительство трубопровода.

- Мы считаем, что закончить проект – правильно, в таком духе мы продолжаем работать. Мы имеем дело с экономическим проектом, у которого есть политические аспекты, - сказала политик.

Канцлер отметила, что экстерриториальные санкции, которыми в настоящее время активно угрожают Штаты, не соответствуют пониманию вопросов права Германии. Меркель также добавила, что после ввода газопровода в эксплуатацию Украина обязана будет сохранить роль транзитера газа.

Как ранее писал сайт kp.ru, аналитики пришли к выводу, что новые американские санкции против строительства «Северного потока – 2» являются абсолютно бессмысленными, поскольку преимущества от таки ограничений получит только Украина. Эксперты назвали угрозы Штатов «последней битвой в энергетической войне против РФ».

ИСТОЧНИК KP.RU