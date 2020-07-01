2020-07-01T19:14:19+03:00
В мире

Полиция начала зачистку «автономной области» в Сиэтле

Правоохранители разгоняют протестующих, задержаны по меньшей мере 10 человек
Ксения АНУФРИЕВА
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Полиция начала зачистку «автономной области» в СиэтлеПолиция начала зачистку «автономной области» в СиэтлеФото: REUTERS
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Правоохранительный органы американского города Сиэтл в среду, 1 июля, начали зачистку так называемой «Автономной зоны Капитолийского холма» - нескольких жилых кварталов центральной части города, которые заняли протестующие. Информация о решение начать разгон демонстрантов, захвативших территорию, появилась на странице в Twitter местных правоохранителей.

Распоряжение о зачистке кварталов дала глава Сиэтла Дженни Дуркан.

- Этим утром на территории зоны будут сотрудники полиции города, разгоняющие протестующих по приказу мэра, - говорится в сообщении.

Демонстрантов попросили покинуть кварталы городского центра в течение восьми минут, после чего пообещали проводить задержания. По последним данным, полицейские уже задержали по меньшей мере 10 протестующих.

Напомним, что активисты захватили целый район и провозгласили «народную республику». Особых погромов протестующие не устраивали: за порядком в «автономной зоне» следил своеобразный аналог народно-революционной гвардии. Под властью активистов постепенно оказалось даже здание городской администрации. Американские президента Дональд Трамп назвал произошедшее захватом террористами и раскритиковал бездействие со стороны местных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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