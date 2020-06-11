В Сиэтле активисты захватили целый район и провозгласили «народную республику».

Если революция не распространяется, то она погибнет. Американские активисты из ультралевого движения «Антифа» последовали этому принципу — и провозгласили в Сиэтле собственное государство. О поводе для самых массовых протестов за всю историю США — убийстве темнокожего Джорджа Флойда белым полицейским 25 мая — все, кажется, уже забыли. Берут выше: построить государство всеобщего счастья и справедливости. Без расизма, без бедности и, конечно, без «белых привилегий».

Участники протестов выходят под лозунгом о том, что "расизм - самый смертельный вирус" и требуют урезать полицейское финансирование.Фото: REUTERS

Пока что площадь «Народная республика Капитолия» (так называется самопровозглашённое образование) невелика — всего пара улиц в Сиэтле. Но постепенно «антифовцы»: левые радикалы с белой кожей и их соратники из движения BLM («Чёрные жизни имеют значение») занимают всё новые кварталы. Местные чиновники бездействуют. В том числе потому, что сами, будучи «демократами», сочувствуют «братушкам». Да и здание городского совета в лучших традициях украинского майдана было на время захвачено активистами. Классический паралич власти.

Грозные дубинки в руках офицеров полиции Сиэтла.Фото: REUTERS

Справедливости ради, особых погромов (по сравнению с другими местами) в «Сиэтловской коммуне» нет. За дисциплиной следит некий аналог народно-революционной гвардии из числа той же «Антифы». Порядки там, впрочем, специфические. Всем желающим бесплатно раздают каннабис (наркотик). Пытались выдавать и еду, но она быстро кончилась. Радикалы из числа экозащитников пытаются запретить в «Республике Капитолия» употребление мяса и прочей невеганской пищи. На здании захваченного полицейского участка — плакат: «Собственность народа Сиэтла». Отдельные и вовсе предлагают учредить свою валюту и свой флаг. Уже не хиппи-карнавал, а полноценный сепаратизм.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784445" frameborder="0"></iframe> В Сиэтле активисты захватили целый район и провозгласили «народную республику».

Что там происходит прямо сейчас — сказать сложно: журналистов, особенно критически настроенных, из консервативных СМИ, останавливают на импровизированных блокпостах по периметру квартала и не пускают. «Сиэтловский почин» уже подхватили в других городах: похожую «народную республику двух кварталов» пытаются провозгласить в соседнем Орегоне.

Что дальше?

— Пока сложно сказать, что может за этим последовать. Специфика «Антифы» — это бесструктурная организация, у неё много отдельных групп, ячеек, и нет единоначалия. Поэтому, хотя президент Трамп и провозгласил её «террористической», принять реальные меры будет сложно, — объясняет руководитель Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Виктория Журавлёва. — Вот почему даже относительно «Республики Капитолия» в Сиэтле трудно говорить, является ли это спонтанной инициативой местной ячейки — или некоей централизованной акцией (с появлением похожих «республик» в других штатах).

Здание департамента полиции города разукрасили символикой движения "Black lives matter".Фото: REUTERS

— Со стороны кажется, что волна протестов сходит на нет, но это не так, — продолжает эксперт. — Если исходить из мнения, что перед нами не спонтанный протест, а социальный запрос на борьбу с полицейской жестокостью (из-за которой и произошло убийство Флойда) — то, пока этот запрос не будет удовлетворён, среда недовольства сохранится. Наконец, США в ноябре выбирают президента, и на нынешний период часто приходится пик политической активности Подобные процессы — и со сносами памятников, и с попытками созданием «параллельной власти» будут продолжаться вплоть до выборов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/782773" frameborder="0"></iframe> «Я не могу дышать».Америка в огне! Всю страну охватили массовые беспорядки. А поводом для этого послужила смерть одного человека - Джорджа Флойда. Кто же он такой?

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