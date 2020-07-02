2020-07-02T07:56:34+03:00
Политика

Путин, Эрдоган и Роухани провели саммит по ситуации в Сирии

Главы России, Турции и Ирана признали атаки Израиля дестабилизирующими
Ася КУЗНЕЦОВА
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Главы России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за СирииГлавы России, Турции и Ирана договорились не спорить из-за СирииФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент России Владимир Путин, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган и глава Ирана Хасан Роухани провели в среду, 1 июля, видеосаммит по вопросу урегулирования ситуации в Сирии. Все лидеры стран-гарантов перемирия в САР считают атаки Израиля в Сирии дестабилизирующими, а также ведущими к росту напряжённости в регионе.

Встреча глав государств должна была состояться в Тегеране, но пришлось её отложить из-за пандемии коронавируса.

- [Президенты] выразили убеждение, что сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН, - сказано в заявлении на сайте Кремля.

Путин на саммите по вопросу сирийского урегулирования.Президенты России, Турции и Ирана Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани в среду, 1 июля, провели в режиме видеоконференции саммит по вопросу сирийского урегулирования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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