В Москве произошёл пожар в жилом доме на Тверской улице
В Москве произошло возгорание в квартире дома 24 на Тверской улице.
В Департаменте транспорта Москвы горожан предупредили об ограничении движения до одной полосы.
- Из-за возгорания в доме на Тверской, 24, движение по улице в сторону области ограничено до 1 полосы. На месте работают оперативные службы, - сказано в сообщении ведомства.
По предварительной информации, возгорание началось на третьем этаже. Эвакуировать людей не пришлось, поскольку здание находилось на реконструкции, и в доме временно никто не проживал.
Площадь пожара составляет 50 квадратных метров, а ранг пожара повышен до второго.
- Наши подразделения прибыли по адресу, наблюдают дым. Сейчас проводится разведка, - сообщили в МЧС "Москве 24".
Сайт KP.ru ранее сообщал о пожаре в доме на Фрунзенской набережной. Тогда пламя охватило сразу три балкона квартир. В пожаре погиб бывший военный переводчик, офицер Советской армии Рыжов Александр Борисович.
На Тверской улице в Москве произошёл пожар в жилом доме.
ИСТОЧНИК KP.RU