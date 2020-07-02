В Москве произошёл пожар в жилом доме на Тверской улице

2 Июль 2020 2020-07-02T14:53:15+03:00

В жилом доме на Тверской в центре Москвы возник пожар. Улица частично перегорожена Фото: скриншот с видео

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В Москве произошло возгорание в квартире дома 24 на Тверской улице.

В Департаменте транспорта Москвы горожан предупредили об ограничении движения до одной полосы.

- Из-за возгорания в доме на Тверской, 24, движение по улице в сторону области ограничено до 1 полосы. На месте работают оперативные службы, - сказано в сообщении ведомства.

По предварительной информации, возгорание началось на третьем этаже. Эвакуировать людей не пришлось, поскольку здание находилось на реконструкции, и в доме временно никто не проживал.

Площадь пожара составляет 50 квадратных метров, а ранг пожара повышен до второго.

- Наши подразделения прибыли по адресу, наблюдают дым. Сейчас проводится разведка, - сообщили в МЧС "Москве 24".

Сайт KP.ru ранее сообщал о пожаре в доме на Фрунзенской набережной. Тогда пламя охватило сразу три балкона квартир. В пожаре погиб бывший военный переводчик, офицер Советской армии Рыжов Александр Борисович.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788324" frameborder="0"></iframe> На Тверской улице в Москве произошёл пожар в жилом доме.

ИСТОЧНИК KP.RU