Путин назвал День Победы главным праздником России

2 Июль 2020 2020-07-02T16:11:38+03:00

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Владимир Путин во время заседания оргкомитета "Победа" в четверг, 2 июля, заявил, что День Победы – это главный праздник в России, который в этом году состоялся, несмотря на все препятствия.

- В священный дня всех нас день, 9 мая, мы чествовали ветеранов, вспоминали своих родных и близких. А 24 июня, в годовщину парада победителей, по Красной площади, по улицам наших городов торжественным маршем прошли правнуки солдат-освободителей, причем из разных государств, - рассказал глава государства, вспоминая мероприятия к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в России.

Российский президент поблагодарил всех, кто принимал участие в подготовке и организации праздничных мероприятий, а также реализовывал проекты по помощи ветеранам.

- Отрадно, что все больше ответственных молодых людей выбирают для себе волонтерство, активно участвуют в проектах по сохранению памяти о военных событиях. Число тех, кто посвящает себя поисковой деятельности, ухаживает за воинскими захоронениями, в России постоянно растет, - добавил Владимир Путин, отметив, что много молодежи участвует в народном шествии «Бессмертный полк», которое в этом году состоялось только в дистанционном формате.

На заседании Путин также подчеркнул, что преступления нацистов и их приспешников во время войны не имеют срока давности, и данная позиция должна быть незыблемой в законодательстве России и международном праве.

ИСТОЧНИК KP.RU