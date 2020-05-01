2020-05-02T00:45:20+03:00
Коронавирус Covid-19

В США одобрили применение «ремдесивира» при лечении больных с коронавирусом

Об этом объявил журналистам Трамп, а Пенс сообщил, что с понедельника препарат начнет поступать в больницы
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил журналистам, что американский медицинский регулятор FDA одобрил применение препарата под названием «ремдесивир» (Remdesivir) при лечении больных коронавирусной инфекцией.

«Это важное средство лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом», - подчеркнул глава Белого дома.

Присутствовавший на пресс-конференции Дэниел О'Дэй – гендиректор компании Gilead, которая производит «ремдесивир», – сказал, что его компания пожертвует американским больницам 1,5 миллиона доз этого препарата. Вице-президент Майк Пенс сообщил, что уже с понедельника лекарство начнут распределять по клиникам страны.

Со своей стороны, глава FDA Стивен Хан назвал успешные испытания «ремдесивира», начавшиеся в Штатах еще зимой, «важным медицинским прорывом». Он отметил, что при его применении пациенты с COVID-19 выздоравливают быстрее, и подчеркнул, что это первое одобренное в США средство лечения коронавируса.

Сайт kp.ru писал, что после того, как Трамп восторженно отозвался о противомалярийном препарате гидроксихлорохин, назвав его «даром небес», спрос на него в Штатах вырос в 46 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ким Чен Ын впервые с 11 апреля появился на публике
Бой Поветкина с Уайтом может пройти в конце июля или начале августа
4 мая из Лос-Анджелеса в Москву вернутся около 200 россиян
В США одобрили применение «ремдесивира» при лечении больных с коронавирусом
В Узбекистане прорвало дамбу и затопило поселок, есть жертвы
Трамп призвал губернатора Мичигана «заключить сделку» с противниками карантина
В Минстрое коронавирус не выявлен ни у кого, кроме министра Якушева и его заместителя
Украинский посол отказался возложить цветы в Берлине вместе с коллегой из России
NASA в ближайшие дни надеется договориться о месте на корабле «Союз»
Распространение коронавируса в мире: число случаев заражения превысило отметку в 3,3 млн
Экипаж Crew Dragon отправят на карантин перед первым пилотируемым полетом на МКС
В российской армии выявлено около 2,8 тыс. заразившихся коронавирусом
В Кремле прокомментировали сообщения о состоянии здоровья Ким Чен Ына
ВОЗ подтвердила, что коронавирус имеет естественное происхождение
Глава Роспотребнадзора рассказала, что помешало Мишустину уберечься от коронавируса
Рынок смартфонов показал крупнейший в истории спад из-за карантина
ВМС США объяснили резкий рост числа зараженных коронавирусом на борту авианосца «Теодор Рузвельт»
Попова рассказала о всплеске числа заразившихся коронавирусом
ВОЗ не отменяет глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Цена нефти WTI вросла до 20,04 доллара за баррель после вступления в силу сделки ОПЕК+
«Другая традиция и культура»: в МИД Швеции объяснили отсутствие карантина в стране доверием
Информацию о смерти Ким Чен Ына назвали «почти на сто процентов точной»
Судно, способное достроить «Северный поток – 2», зашло в воды Дании
Украинского футболиста удивило, как легко его жены сменила фамилию с Москаль на Пердута
В России ограничили закупки промтоваров из-за рубежа
Аллергиков предупредили о новой угрозе на майские праздники
Песков: охрана здоровья президента находится на максимальном уровне