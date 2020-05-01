В США одобрили применение «ремдесивира» при лечении больных с коронавирусом
Президент США Дональд Трамп в пятницу объявил журналистам, что американский медицинский регулятор FDA одобрил применение препарата под названием «ремдесивир» (Remdesivir) при лечении больных коронавирусной инфекцией.
«Это важное средство лечения для госпитализированных пациентов с коронавирусом», - подчеркнул глава Белого дома.
Присутствовавший на пресс-конференции Дэниел О'Дэй – гендиректор компании Gilead, которая производит «ремдесивир», – сказал, что его компания пожертвует американским больницам 1,5 миллиона доз этого препарата. Вице-президент Майк Пенс сообщил, что уже с понедельника лекарство начнут распределять по клиникам страны.
Со своей стороны, глава FDA Стивен Хан назвал успешные испытания «ремдесивира», начавшиеся в Штатах еще зимой, «важным медицинским прорывом». Он отметил, что при его применении пациенты с COVID-19 выздоравливают быстрее, и подчеркнул, что это первое одобренное в США средство лечения коронавируса.
Сайт kp.ru писал, что после того, как Трамп восторженно отозвался о противомалярийном препарате гидроксихлорохин, назвав его «даром небес», спрос на него в Штатах вырос в 46 раз.
ИСТОЧНИК KP.RU
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