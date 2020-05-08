Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой КНР над коронавирусом

8 Май 2020 2020-05-08T01:46:44+03:00

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын направил «личное устное послание» китайскому коллеге Си Цзиньпину, в котором поздравил его с успехами в борьбе с эпидемией коронавируса COVID-19 на территории Поднебесной. Об этом в ночь на пятницу, 8 мая, сообщил официальный вестник Пхеньяна – Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Председатель Госсовета КНДР товарищ Ким Чен Ын направил устное личное послание генеральному секретарю ЦК КПК, председателю КНР товарищу Си Цзиньпину в связи с тем, что Китай достиг успехов в работе против эпидемии COVID-19», - говорится в сообщении ЦТАК.

Напомним, как писал сайт kp.ru, глава Северной Кореи целых 20 дней не появлялся на публике, даже пропустил один из самых важных праздников в стране – день рождения своего деда, основателя КНДР 15 апреля. Из-за этого появились слухи, что он либо тяжело болен, либо его уже нет в живых. Теперь, когда он объявился, южнокорейские СМИ объясняют столь продолжительное отсутствие Ким Чен Ына на людях боязнью заразиться коронавирусом.

ИСТОЧНИК KP.RU