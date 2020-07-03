НАТО обеспокоено повышенной активностью российских подлодок в Атлантике

3 Июль 2020 2020-07-03T08:11:56+03:00

Альянс утверждает, что Россия развертывает больше подводных лодок в тех районах, где они могут представлять угрозу для объектов инфраструктуры США

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Представители НАТО заявляют, что российские подводные лодки в конце прошлого года продемонстрировали свою мощь на учениях в Северной Атлантике. В них приняли участие 10 подводных лодок.

Как сообщает Wall Street Journal ссылаясь на свой источник, это были «самые масштабные учения после окончания холодной войны», а манёвры показали «силу и амбиции российского флота по защите собственных территорий».

Альянс утверждает, что Россия развертывает больше подлодок и на более длительное время в тех районах Атлантического океана, где они могут представлять угрозу для военных кораблей НАТО и объектов инфраструктуры США

«Мы наблюдаем это на постоянной основе: больше субмарин, на большем расстоянии и на протяжении более длительных периодов времени», — заявил изданию глава Объединённого морского командования НАТО вице-адмирал Кит Блаунт.

Напомним, ранее в американском издании National Interest назвали практически неуловимой российскую подлодку «Северодвинск» класса «Ясень». По данным издания, в 2018 году ВМС США, которые отслеживали перемещение российской подлодки в Атлантическом океане, не просто потеряли ее из вида, но несколько недель безрезультатно пытались найти подлодку по радарам.

ИСТОЧНИК KP.RU