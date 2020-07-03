США побили очередной антирекорд по числу заболевших коронавирусом

3 Июль 2020 2020-07-03T10:49:02+03:00

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За прошедшие сутки в США выявили 52,3 тысячи новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, что стало очередным антирекордом по количеству заболевших. Таким образом, по состоянию на пятницу, 3 июля, число инфицированных в стране приблизилось к отметке в 2,9 миллиона.

Самый большой прирост инфицированных зафиксирован во Флориде, где за сутки подтвердили 10,1 тысяч новых заражения, в Калифорнии выявили 7,9 тысячи новых случая, в Техасе - 6,8 тысячи, в Джорджии - 3,5 тысячи, Аризона - 3,3 тысячи.

В целях борьбы с распространением инфекции, Майами установил комендантский час, а в Техасе вводят строгий масочный режим и запрет на собрания больше 10 человек.

Напомним, ранее накануне в США уже было зафиксировано более 50 тысяч новых заболевших. Американский лидер Дональд Трамп объяснил рост заражений коронавирусом в стране лучшим тестированием в мире. По его словам, анализ заболевание намного масштабнее, а смерть и уровень смертности от инфекции снижаются

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/784144" frameborder="0"></iframe> В Нью-Йорке открыли специальные пункты сдачи анализа на COVID-19 для протестующих в связи с гибелью Джорджа Флойда.

ИСТОЧНИК KP.RU