2020-07-03T12:02:47+03:00
Политика

ЦИК утвердил итоги голосования по поправкам в Конституцию

Поправки поддержали 77,92% россиян
Ася КУЗНЕЦОВА
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ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобреныЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобреныФото: Олег ЗОЛОТО
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Центральная избирательная комиссия утвердила итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ. За внесение поправок в действующий основной закон страны проголосовало 77,92% (более 57 млн) россиян.

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что голосование прошло максимально открыто, безопасно и свободно. Она также отметила, что легитимность голосования бесспорна.

- Жалоб, требующих рассмотрения на рабочей группе или заседания ЦИК, у нас нет ни одной, - цитирует Памфилову ТАСС.

На сайте KP.ru опубликованы окончательные результаты голосования по поправкам в Конституцию.

Кроме того, на сайте есть подробный разбор принятых поправок в Конституцию. Среди них поправки, касающиеся института семьи, индексации пенсий и запрета на иностранное гражданство для чиновников.

ЦИК утвердил итоги плебисцита: поправки одобрены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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