Стало известно, на какие занятия россияне тратят выходные
Стало известно, на какие занятия россияне тратят свои выходные. Опрос провел Росстат, по итогам 2019 года самым популярным делом является просмотр новостей в Интернете.
Стремление быть в курсе событий проявляют 45% мужчин и 40,6% женщин. Если мужчины на выходных стараются прошерстить Всемирную паутину, то женщины выбирают живое общение. За взаимодействие с людьми выступают 18,3% россиянок, против 15,6% от представителей мужского населения страны.
Замыкает тройку самых популярных занятий размышления о жизни во время отдыха. Этим больше занимаются женщины – 14,1% против 12,2%, соответственно.
В списке популярных оказалось посещение культурно-массовых мероприятий. Такая форма досуга тоже ближе женщинам, чем мужчинам. Но разница в показателях не слишком существенная: 5,4% против 6,2%.
В будние дни картина примерно схожая, только приходится сократить время на общение с другими людьми. Мужчины на эти цели направляют 12,5% своего времени, а женщины — 15,5%. Зато куда больше драгоценных минут и часов уходит на прочтение новостей: 55,5% у мужчин и 51,3% у женщин, сообщает NEWS.ru.
ИСТОЧНИК KP.RU