2020-07-03T18:13:41+03:00
Общество

Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа

Президент позвонил ивестному российскому спортсмену 3 июля
Юлия САЛЬНИКОВА
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Абдулманап Нурмагомедов сделал из Хабиба чемпионаАбдулманап Нурмагомедов сделал из Хабиба чемпионаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Владимир Путин позвонил Хабибу Нурмагомедову, чтобы выразить соболезнования. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Днем 3 июля стало известно, что после лечения в Москве умер заслуженный тренер России, отец Хабиба Нурмагомедова, Абдулманап. В мае ему поставили диагноз - коронавирус. Причем в больницу он обратился не сразу, приняв опасный вирус за обычное ОРВИ.

На фоне инфицирования усугубились хронические болезни. Известно, что два года назад тренер перенес серьезную операцию. В мае у него случился инфаркт, Нурмагомедов-старший впал в кому. Он умер в возрасте 57 лет, несмотря на усилия врачей.

В Москве скончался отец Хабиба Нурмагомедова

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- Президент выразил Хабибу Нурмагомедову глубокие соболезнования в связи со смертью его отца — Абдулманапа, -сообщил Песков.

Похороны Абдулманапа Нурмагомедова пройдут в Дагестане, на прощальную церемонию пригласят самых близких.

Умер отец Хабиба Нурмагомедова.В Москве на 58-м году жизни скончался Абдулманап Нурмагомедов

ИСТОЧНИК KP.RU

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