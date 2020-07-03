2020-07-03T22:13:50+03:00
Происшествия

В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков

Аварийные бригады дежурят круглосуточно
Светлана ВОЛКОВА
Поделиться:
Власти просят москвичей не выходить на улицу без особой нуждыВласти просят москвичей не выходить на улицу без особой нуждыФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Москву накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом. Коммунальные службы работают круглосуточно в режиме повышенной готовности.

"В некоторых районах города интенсивность осадков достигает 30 миллиметров в час, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это соответствует трети месячной нормы".

По его словам, на столичных улицах сейчас дежурят 300 аварийных бригад "Мосводостока" и 270 единиц техники. Специалисты оперативно откачивают воду в местах подтоплений из-за сильного ливня.

В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

Сейчас на круглосуточное дежурство также перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. При необходимости они выезжают на места падений деревьев, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, крыш зданий, дорожных знаков и указателей.

Власти просят москвичей не выходить на улицу без особой нужды. "Если придется это сделать, то нужно быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать около них машины", - отметили в мэрии Москвы.

В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

О подтоплениях улиц и дворов можно сообщить в Центральную диспетчерскую службы ГУП «Мосводосток» - (495) 657-87-03 (круглосуточно).

В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Последствия ливня в Москве.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Видео потопа в Москве: дороги превратились в реки, вода сносит веранды

«КП» публикует, как водители и пешеходы оказались под мощным ливнем (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Британские истребители вылетели на перехват российских Ту-142, но не успели
«Это солнце после дождя, а не флаг ЛГБТ»: Производитель мороженого «Радуга» ответил на критику
В Москве годовалая девочка утонула в ванной, пока мать играла на кухне в карты
В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков
Быстрыкин о расследовании преступлений фашистов: Нельзя допустить героизации нацизма
Ливень в Москве 3 июля 2020: Дерево упало на линию метро
"Бассейн на колесах": Пассажиры сняли видео в затопленном автобусе в Красногорске
Геннадий Хазанов опроверг сообщения о срочном вызове врачей
Губернатор Подмосковья поручил экстренным службам готовиться: «Дождь будет идти всю ночь»
Гэтжи о смерти отца Хабиба Нурмагомедова:"Душераздирающие новости, он был легендой"
В ВОЗ заявили, что мир может избежать второй волны коронавируса
Тренер Макгрегора:"Нурмагомедов-старший был гением единоборств"
Роспотребнадзор до 2021 года запретил утренники и балы в детсадах и школах
В Афинах экстренно сел самолет из-за срабатывания датчика возгорания
Новый штамм свиного гриппа в Китае может привести к новой пандемии, считают в Роспотребнадзоре
Четыре человека погибли после взрыва на фабрике фейерверков в Турции
"Не хватает рабочих рук": Путин заявил о заинтересованности России в мигрантах
Задержанным чиновником Минобрнауки оказалась замминистра Лукашевич
В Москве задержан чиновник Минобрнауки по делу о хищении бюджетных денег
"Дисциплина важнее таланта": Игорь Рыбаков раскрыл тренерский секрет Абдулманапа Нурмагомедова
Путин выразил Хабибу Нурмагомедову соболезнования в связи со смертью отца-Абдулманапа
Минобороны РФ: разрушение ДРСМД не связано с деятельностью Китая
В Москве 3 июля объявлено экстренное предупреждение из-за ливня и сильного ветра
Адвокат Ефремова передумал и опроверг свои слова о непризнании вины актером
Гидрометцентр предупредил о высоком уровне пожароопасности на юге страны
«Рыба расист»: Вандалы осквернили памятник русалочке, а в Сети гадают – почему
Слушания по делу о крушении рейса MH17 назначены на 31 августа
Путин назвал замечательной идеей уроки исторической памяти в школах
В Московской патриархии прокомментировали лишение сана схимонаха Сергия