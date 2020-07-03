В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадков

3 Июль 2020 2020-07-03T22:13:50+03:00

Власти просят москвичей не выходить на улицу без особой нужды Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Москву накрыл очередной сильный ливень с ветром и градом. Коммунальные службы работают круглосуточно в режиме повышенной готовности.

"В некоторых районах города интенсивность осадков достигает 30 миллиметров в час, - сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. - Это соответствует трети месячной нормы".

По его словам, на столичных улицах сейчас дежурят 300 аварийных бригад "Мосводостока" и 270 единиц техники. Специалисты оперативно откачивают воду в местах подтоплений из-за сильного ливня.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788594" frameborder="0"></iframe> В Москве из-за сильного ливня затопило автодорогу.

Сейчас на круглосуточное дежурство также перешли аварийные бригады инженерных компаний и префектур округов. При необходимости они выезжают на места падений деревьев, повреждения линий электропередач, рекламных конструкций, крыш зданий, дорожных знаков и указателей.

Власти просят москвичей не выходить на улицу без особой нужды. "Если придется это сделать, то нужно быть внимательнее, не укрываться от непогоды под деревьями и не парковать около них машины", - отметили в мэрии Москвы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788592" frameborder="0"></iframe> В Москве и Подмосковье начался сильный ливень.

О подтоплениях улиц и дворов можно сообщить в Центральную диспетчерскую службы ГУП «Мосводосток» - (495) 657-87-03 (круглосуточно).

В Москве за несколько часов выпала треть месячной нормы осадковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/788615" frameborder="0"></iframe> Последствия ливня в Москве.

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ИСТОЧНИК KP.RU