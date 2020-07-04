2020-07-04T00:44:18+03:00
Политика

Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля

Накануне президент России подписал указ о внесении поправок в основной закон страны
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Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июляПоправки в Конституцию вступили в силу 4 июляФото: Артем КИЛЬКИН
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В пятницу, 4 июля, официально вступают в силу поправки в Конституцию России, которые были одобрены гражданами страны на всероссийском голосовании 1 июля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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Поправки в Конституцию вступили в силу 4 июля
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