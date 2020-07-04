2020-07-04T09:15:53+03:00
Общество

Опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправками

Накануне президент России подписал указ о внесении поправок в основной закон страны
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Опубликован текст Конституции РФ с внесенными поправкамиОпубликован текст Конституции РФ с внесенными поправкамиФото: Олег ЗОЛОТО
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Текст Конституции Российской Федерации с внесенными в нее поправками опубликован в субботу, 4 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

«Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года», - говорится в документе.

Напомним, принять участие в голосовании по внесению изменений в Конституцию граждане России могли с 25 июня по 1 июля 2020 года.

В пятницу, 3 июля, Центральная избирательная комиссия (ЦИК) утвердила итоги голосования по поправкам. За внесение изменений в основной закон России было отдано 77,92% голосов. При этом явка составила 67,97%.

В тот же день президент России Владимир Путин подписал указ, по которому принятые изменения в Конституцию вступают в силу с 4 июля. В тексте этого документа говорится, что ФСО поручено «обеспечить официальное опубликование Конституции Российской Федерации с внесенными в неё поправками на официальном интернет-портале правовой информации».

Владимир Путин также поблагодарил всех граждан, которые приняли участие в голосовании, отметив, что «мы приняли это значимое решение всей страной».

ИСТОЧНИК KP.RU

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